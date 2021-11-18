В Аксарке неизвестные вандалы измазали смолой новую детскую площадку

Фото: паблик "Подслушано в Аксарке"

Жители Аксарки жалуются на неизвестных вандалов, испортивших детскую площадку по ул. Тундровая. По словам людей, она открылась буквально два месяца назад - чистая и красивая. А сейчас территорию просто не узнать.

- Не прошло и пары месяцев, как новую игровую площадку загадили какие-то вандалы. Буквально 16 ноября эти отморозки замазали мазутом или смолой игровые комплексы. Теперь у многих детишек испорчена верхняя одежда. Родители, обратите внимание! Нужно найти этих вандалов и их родителей, пусть за свой счет чистят и отмывают площадку. Я уже не говорю о стирке детской одежды, но было бы желательно и за химчистку выплатить, - написала разгневанная женщина в паблике «Подслушано в Аксарке».

Фото: паблик "Подслушано в Аксарке"

В комментариях жители поселка полностью поддержали землячку. При этом многие мамы сообщили, что одежда их детей также была испорчена.

В администрации Приуральского района корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что информация о произошедшем доведена до организации, осуществляющей содержание детских площадок. При наступлении благоприятных погодных условий игровые комплексы будет очищены.