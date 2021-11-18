В Пуровском районе водитель иномарки выехал на встречку и врезался в другое авто

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 17 ноября на ул. 27 съезда КПСС в поселке Пуровск.

- Около 13:30 водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Nissan». В результате ДТП водитель последней получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 аварий, а с начала года - 4 282, в которых 26 человек погибли и 273 получили травмы.