Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале впервые пройдет конкурс ледовых скульптур «Пуровское сияние». Об этом рассказал глава района Антон Колодин.

- На реке уже начали готовить место, откуда возьмут прозрачные глыбы льда, которые превратятся в настоящие произведения искусства под талантливыми руками мастеров. На данный момент рабочие уже вырезали в водоеме первый слой льда, чтобы до начала проведения мероприятия здесь образовался кристально чистый материал, - сообщил глава муниципалитета.

Всего в «Пуровском сиянии» примут участие восемь скульпторов из Московской области, Удмуртской республики, Перми, Якутии, Ненецкого автономного округа, Салехарда и Тарко-Сале.

Конкурсанты будут изготавливать свои шедевры по одному рецепту: лед, вода и вдохновение.