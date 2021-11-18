Чаще всего ямальцы жалуются на качество дорог, меры поддержки и коммуналку

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальский Центр управления регионом подвел итоги первого года работы. По словам руководителя ЦУРа Александра Павлика, за это время было зафиксировано почти 60 тысяч сообщений. Их удалось обнаружить благодаря взаимодействию с тремя площадками: социальные сети, платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и чат-бота «ЯНАО официально» в мессенджерах Viber и Telegram.

Чаще всего ямальцы жаловались на качество дорог, социальные меры поддержки и коммунальные проблемы.

- Проблемы в сфере ЖКК - одна из самых острых тем, которая волнует наших жителей. В связи с этим мониторинг ЦУРа стал действенным инструментом для принятия оперативных мер по устранению недостатков в этой области, а также дал возможность специалистам сферы проводить разъяснительную и информационную работы напрямую с населением, что крайне важно, - отметил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и тарифной политики ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Таким образом, за год работы время ответов на запросы граждан со стороны чиновников уменьшилось в два раза и составляет сегодня 3 часа 18 минут. По этому показателю Ямал занимает второе место среди регионов УрФО. Помимо прочего, добиться таких показателей обратной связи удалось благодаря системе рейтингования муниципалитетов. Среди отличников по качеству обратной связи с населением администрации Губкинского, Нового Уренгоя и Надымского района.