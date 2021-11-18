В Лабытнанги на площади Победы устанавливают шатровую ель

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги приступили к установке главной зимней красавицы - шатровой ели, которая вновь украсит площадь Победы. В дополнение к ней появятся малые архитектурные формы. Об этом рассказала глава городского округа Марина Трескова.

Также она уточнила, что в этом году для жителей подготовят 12 новогодних елей, в том числе в микрорайоне Обской и Харпе.

Напоминаем, что вместо с установкой ели в Лабытнанги идет строительство ледового городка.

- В нем каждый штрих отражает северный колорит - ледовая композиция в виде чума, лабиринт, очертаниями напоминающий наш седьмичник, льдинки и, конечно, снежинки, - сообщила Марина Трескова.

Кстати, открытие главной зимней забавы запланировано на первую декаду декабря.