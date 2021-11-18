Погода на Ямале на 18 ноября: ночью сильно похолодает

Погода на Ямале на 18 ноября.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 18 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -22, ночью -29. Ветер 1-5 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -23. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -21. Ветер 5-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 3-5 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -21. Ветер 4-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 3-4 м/с.
Лабытнанги: малооблачно. Днем -22, ночью -26. Ветер 3-7 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -22. Ветер 8-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.