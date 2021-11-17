В Тазовском районе заготовят более 560 тонн оленины

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе стартовала компания по заготовке оленины, которая продлится около двух месяцев. По сообщению местной администрации, в планах у аграриев - заготовить более 560 тонн экологически чистого мяса.

- Первыми к заготовительной работе приступят сотрудники убойного комплекса в райцентре, чуть позднее к ним присоединятся модульники в Антипаюте и Гыде. Забойку ведут три предприятия: СПК «Тазовский», ООО «Ажаар» и ООО «Тазовские олени». Почти 75% сформированного убойного стада - поголовье общин и оленеводов-частников, - рассказали в мэрии.

На всех убойных комплексах работают ветеринарные специалисты. Они проводят ветеринарно-санитарную экспертизу, берут пробы крови и строжайше следят за качеством выпускаемой продукции.