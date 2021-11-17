За год работы таркосалинский приют для бездомных животных оказал помощь более 700 собакам и кошкам Фото: Ольга Крыльцова

За год работы таркосалинский приют для бездомных животных «Подари мне жизнь» оказал помощь более 700 собакам и кошкам. Информацию об этом сообщили в региональной общественной палате.

Сейчас в приюте находятся 180 собак и 35 кошек, все они обеспечены кормами. Также произошло увеличение штата работников, в состав которого входит кинолог и ветеринарный врач. Кроме того, проводятся работы по дополнительному обогреву корпусов, где проживают собаки.

Таким образом, в муниципалитете делается все возможное для формирования системы гуманного обращения с животными, однако на улицах появляются все новые и новые бездомные кошки и собаки.

- К сожалению, такое количество бездомных животных говорит о безответственном отношении человека к своим питомцам, которые очень быстро становятся ненужными и оказываются на улице, - прокомментировала заместитель председателя муниципальной Общественной палаты Пуровского района Ирина Грабельникова.