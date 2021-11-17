Ямальские суда совершили более 13 тысяч рейсов за летнюю пассажирскую навигацию

Фото: Правительство ЯНАО

За летнюю пассажирскую навигацию ямальские суда совершили более 13 тысяч рейсов, а сами перевозки осуществлялись по семи межмуниципальным маршрутам и одному межрегиональному. Также паромное сообщение действовало между Салехардом и Приобьем. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первыми на линию вышли шесть паромов между Салехардом и Лабытнанги. За навигацию они выполнили 12 765 рейсов, перевезли 288 тысяч автомобилей и 140 478 пассажиров.

Следующими к работе приступили паромы до Приобья. На маршруте работали два перевозчика. За навигацию семью паромными составами было выполнено 228 рейсов, перевезено 10 344 автомобиля и 21 471 пассажир.

Пассажирскими судами за навигацию выполнено 366 рейсов: из них 250 скоростными судами (А-145 и «Метеор»), 51 судном на воздушной подушке и 65 теплоходом «Фарман Салманов». Всего перевезено 63 тысячи пассажиров.