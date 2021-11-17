Ямальские коммунальщики отметились чередой позитивных мероприятий

Участники спортивных соревнований «Ты и я – энергетиков семья»

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа в минувшую субботу состоялся семейный праздник спорта, организованный компанией «Салехардэнерго». Сотрудники крупнейшей в городе коммунальной организации вместе со своими домочадцами приняли участие в задорных соревнованиях под названием «Ты и я – энергетиков семья». В ловкости, быстроте и находчивости команды состязались на базе Центра культуры и спорта «Геолог».

После тщательного подсчета набранных очков третье место досталось сборной структурного предприятия «Инженерные сети», вторую строчку в судейских протоколах заняла семья, представляющая структурное предприятие «Водоканал», а победительницей оказалась команда административно-управленческого подразделения АО «Салехардэнерго». В составе этого дружного семейного коллектива заместитель гендиректора предприятия Александр Дубровских, его жена Светлана и сын Виктор. Результаты необычного первенства решили учитывать при подведении итогов 18 спартакиады АО «Салехардэнерго», которая проходит как раз в эти дни. Стоит добавить, что всем ребятишкам, которые присоединились к состязаниям, были вручены дополнительные сладкие призы.

Заместитель гендиректора АО «Салехардэнерго» Александр Дубровских с семьей

На следующий день, в воскресенье, для салехардских коммунальщиков провели соревнования по корнхоллу и керлингу: эти не самые распространенные спортивные игры уже давно полюбились северянам. Подобные первенства продолжатся в окружном центре вплоть до Дня энергетика, который празднуется в России 22 декабря. Интересно, что организаторы также отметились культурными и образовательными инициативами. Так, например, в режиме онлайн прошли мастер-классы «Экоштучки» и викторина «Что вы знаете о АО «Салехардэнерго». Кроме того, юные ямальцы смогли принять участие в выставке рисунков на тему энергетики и совершить познавательные экскурсии на одну из городских котельных.