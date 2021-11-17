Жителей Ноябрьска приглашают на день онкологической безопасности

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьске пройдет день онкологической безопасности - 20 ноября. Как рассказали в городской больнице, в этот день пройти осмотр и получить консультацию профильного специалиста могут пациенты, не состоящие на диспансерном учете с онкозаболеванием.

- День онкобезопасности - это дополнительно выделенное время, в которое профильный врач консультирует пациентов по онкологическим вопросам. В этот день к доктору может обратиться каждый, у кого есть какие-либо вопросы, подозрения и жалобы на возможное онкологическое заболевание, - добавили в медучреждении.

Напоминаем, что пациентов ждут по адресу: ул. Республики, д. 32. Телефон для справок: 33-49-42.