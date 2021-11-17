Прокуратура Салехарда помогла местному жителю добиться ответа от судебного пристава

Прокуратура Салехарда помогла местному жителю разрешить его конфликт с судебным приставом-исполнителем. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, госслужащий нарушил сроки рассмотрения заявления.

- Установлено, что должностное лицо службы судебных приставов представило ответ мужчине с нарушением 30-дневного срока. При этом некоторые вопросы заявления были оставлены без рассмотрения, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю УФССП по ЯНАО представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения недочеты ликвидированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.