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Общество17 ноября 2021 9:00

Прокуратура Салехарда помогла местному жителю добиться ответа от судебного пристава

Госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности
Марина Прохорова
Прокуратура Салехарда помогла местному жителю добиться ответа от судебного пристава

Прокуратура Салехарда помогла местному жителю добиться ответа от судебного пристава

Прокуратура Салехарда помогла местному жителю разрешить его конфликт с судебным приставом-исполнителем. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, госслужащий нарушил сроки рассмотрения заявления.

- Установлено, что должностное лицо службы судебных приставов представило ответ мужчине с нарушением 30-дневного срока. При этом некоторые вопросы заявления были оставлены без рассмотрения, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю УФССП по ЯНАО представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения недочеты ликвидированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.