В Тазовском районе осудят рецидивиста, по вине которого умер пожилой мужчина Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудят 26-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данным пресс-службы регионального следкома, преступление произошло 3 сентября 2021 года в ночное время в райцентре.

- Установлено, что в ходе застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. В итоге неоднократно судимый обвиняемый ударил ножом в область бедра 66-летнего собутыльника. Потерпевший скончался на месте происшествия через некоторое время, - добавили в ведомстве.

Пытаясь замести следы, тазовчанин выбросил нож в мусорный контейнер во дворе дома, но этого оказалось недостаточно. Правоохранители нашли орудие преступления и собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.