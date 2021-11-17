Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале разыскивают добровольцев для участия в научном проекте «Свет Арктики». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, с начала заявочной компании зарегистрировано уже порядка 80 желающих.

Напоминаем, что данный проект предусматривает внедрение антропоцентрического освещения для повышения качества жизни людей и укрепления их здоровья. Это первый в мире проект по данному направлению, в рамках которого будут проведены не только лабораторные исследования, но и непосредственное взаимодействие с жителями Крайнего Севера.

Добровольцы будут в течение пяти лет отслеживать основные показатели собственного здоровья, а «система умного освещения», установленная на их рабочих местах и дома, станет нивелировать негативные последствия неоптимального баланса солнечного света.

Результатом проекта станет создание «системы умного освещения», которая автоматически будет настраиваться на нужный диапазон распределения искусственного освещения в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице.

Ознакомится с подробной информацией и списком противопоказаний, а также заполнить анкету для участия в проекте можно на сайте «Света Арктики».