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Общество17 ноября 2021 6:55

В Пуровском районе открыли движение по мосту через реку Чучу-Яха

Работы велись на протяжении 11 месяцев
Марина Прохорова
Фото: паблик "Дороги Ямала"

Фото: паблик "Дороги Ямала"

В Пуровском районе открыли движение по мосту через реку Чучу-Яха, расположенного неподалеку от Ханымея. Информация об этом появилась в официальном сообществе национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети ВКонтакте.

Напоминаем, что ремонт моста начался в 2020 году. Причиной этого послужила его удручающее состояние. За время работ подрядчик АО «Мостострой-11» заменил опоры пролетных строений и мостовое полотно, укрепил откосы, обустроил локальные очистные сооружения, а также заменил барьерные и перильные ограждения.

На строительной площадке трудились 30 работников компании подрядчика и порядка 35 единиц дорожно-строительной техники. Привести мост в порядок им удалось за 11 месяцев, с учетом технологических перерывов в зимний период и весеннего паводка.