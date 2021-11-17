Фото: паблик "Дороги Ямала"

В Пуровском районе открыли движение по мосту через реку Чучу-Яха, расположенного неподалеку от Ханымея. Информация об этом появилась в официальном сообществе национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети ВКонтакте.

Напоминаем, что ремонт моста начался в 2020 году. Причиной этого послужила его удручающее состояние. За время работ подрядчик АО «Мостострой-11» заменил опоры пролетных строений и мостовое полотно, укрепил откосы, обустроил локальные очистные сооружения, а также заменил барьерные и перильные ограждения.

На строительной площадке трудились 30 работников компании подрядчика и порядка 35 единиц дорожно-строительной техники. Привести мост в порядок им удалось за 11 месяцев, с учетом технологических перерывов в зимний период и весеннего паводка.