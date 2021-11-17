Развивать культуру в Новом Уренгое будет Елена Распопова: чиновница приехала из Тобольска

Фото: администрация Нового Уренгоя
Елена Распопова возглавила Управление культуры новоуренгойского департамента социальной политики. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета.
Ранее чиновница занимала должность директора департамента по культуре и туризму города Тобольска.
- Начинала специалистом комитета по развитию туризма администрации города, затем стала руководителем отдела, откуда перешла на пост заместителя председателя комитета по культуре и туризму, - сообщили в мэрии.
Сама Елена Распопова рада новому назначению. Сейчас она знакомится с творческими коллективами Нового Уренгоя и продумывает идеи по обновлению культурной жизни газовой столицы.