В Лабытнанги детский сад выплатит моральную компенсацию ребенку, пострадавшему на прогулке Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги руководство детского сада «Едэйко» выплатит пострадавшей на прогулке девочке моральную компенсацию. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратура, ребенок получил травму во время игры на карусели, при этом воспитатели присутствовали на площадке.

- В связи с этим прокурор внес в адрес заведующего детским садом представление об устранении нарушений закона, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, был направлен иск в суд о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда, - добавили в ведомстве.

В итоге суд обязал детский сад выплатить пострадавшей девочке 30 тысяч рублей.