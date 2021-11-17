Жителя Муравленко, страдающего алкоголизмом, через суд лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко добилась, чтобы горожанина, страдающего алкоголизмом, лишили водительских прав. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина состоял на учете у психиатра-нарколога с диагнозом «неоднократное употребление алкоголя с вредными последствиями».

- Управление транспортным средством лицом, страдающим алкоголизмом, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, а также повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, - отметили в прокуратуре.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в которым требовал, чтобы мужчину лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.