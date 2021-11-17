Авиакомпания «Ямал» разрешила пассажирам бесплатно перевозить лыжи и сноуборды

Фото: авиакомпания «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» отрыла зимний сезон. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте перевозчика, провозка лыж и сноубордов теперь осуществляется бесплатно.

- С 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года нашим пассажирам предоставим дополнительное бесплатное место для одного комплекта лыжного оборудования, - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пассажиру разрешается взять с собой:

- чехол с парой лыж и парой лыжных палок и/или упакованными отдельно лыжными ботинками;

- чехол со сноубордом и/или упакованными отдельно ботинками для сноуборда.

Также в авиакомпании рассказали, что можно сложить несколько пар лыж или сноубордов в один чехол. Главное, не превысить лимит в 30 килограммов. Это очень удобно для больших компаний.

Узнать более подробную информацию можно на официальном сайте в разделе «Багаж и ручная кладь».