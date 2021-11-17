В Лабытнанги началось строительство ледового городка

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги уже началось строительство ледового городка, а в Харпе рабочие начнут создавать новогоднюю сказку чуть позже. Об этом сообщила глава городского округа Марина Трескова.

Напоминаем, что главный символ, который воплотится во всех постройках - семигранная снежинка.

В ходе конкурса идеи по созданию ледовых городков предложили два участника. Комиссия определила победителя - ООО «АльТерра». Общество представило красивый, интересный и соответствующий всем требованиям проект.

- В нем каждый штрих отражает северный колорит - ледовая композиция в виде чума, лабиринт, очертаниями напоминающий наш седьмичник, льдинки и, конечно, снежинки, - добавила градоначальница.

Кстати, открытие главной зимней забавы запланировано на первую декаду декабря.