В Ноябрьске выпустили пробную партию железобетонных дорожных плит местного завода

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске завершился ремонт здания завода по производству железобетонных дорожных плит. По словам главы города Алексея Романова, внутри уже установили оборудование и выпустили пробную партию продукции. Планируемая мощность - до 5 тысяч штук в год.

- Собственное производство - это и новые рабочие места, и уменьшение стоимости товаров для потребителей, что очень важно для жителей, - сообщил градоначальник.

Отметим, что ООО «Ноябрьский завод строительных материалов» работает в городе с 2012 года. Основной вид деятельности - производство бетона. Его использовали при строительстве крупных городских спортивных объектов - стадиона «Ноябрьск», спортшколы «Авангард» и спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит», -

Кстати, у завода есть все шансы стать новым резидентом Арктической зоны. Это дает преференции по налогам, земельным участкам, финансированию и другим важным для бизнеса аспектами.