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Недвижимость17 ноября 2021 2:37

В Салехарде обустроят еще пять парковок для автомобилей

Они появятся в следующем году
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В следующем году в Салехарде продолжится работа по созданию дополнительных парковочных мест. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Таким образом, новые места для автомобилистов появятся возле аэропорта, школы №2, «Геолога» и на месте бывшего здания ЗВТ. Кроме того, планируется обустроить парковочные карманы у СОШ №1.

- Также будем обсуждать с жителями обустройство стоянок во дворах многоквартирных домов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды, - сообщил градоначальник

Напоминаем, что задачу увеличивать количество парковочных мест в городах поставил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада. Это позволит повысить качество жизни северян.