В Салехарде обустроят еще пять парковок для автомобилей

Фото: администрация Салехарда

В следующем году в Салехарде продолжится работа по созданию дополнительных парковочных мест. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Таким образом, новые места для автомобилистов появятся возле аэропорта, школы №2, «Геолога» и на месте бывшего здания ЗВТ. Кроме того, планируется обустроить парковочные карманы у СОШ №1.

- Также будем обсуждать с жителями обустройство стоянок во дворах многоквартирных домов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды, - сообщил градоначальник

Напоминаем, что задачу увеличивать количество парковочных мест в городах поставил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада. Это позволит повысить качество жизни северян.