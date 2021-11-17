Погода на Ямале на 17 ноября: местами до -24 градусов

Погода на Ямале на 17 ноября. Фото: Вера Зенина

В среду, 17 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -21, ночью -13. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -23. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -18. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -21. Ветер 6-8 м/с.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.