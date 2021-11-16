На Ямале разыскивают 24-летнюю Олесю Трощенко, пропавшую две недели назад

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

На Ямале разыскивают 24-летнюю Олесю Трощенко, которая пропала 30 октября. Информацию об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что девушка может находиться в Ноябрьске и других городах ЯНАО, а также в Томской области. Не исключено, что она передвигается автостопом.

Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы короткие и темно-русые.

Была одета: красная демисезонная куртка, черная кофта с капюшоном, черные штаны, черные сапоги, черная шапка с двумя помпонами.

Сообщить о местонахождении пропавшей можно по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).