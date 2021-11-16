На Ямале добровольцы очистили от мусора 77 километров береговых линий

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги Всероссийской акции «Вода России». По сообщению пресс-службы регионального правительства, за год северяне собрали 1 843 кубометра мусора.

Очищены берега рек Обь, Таз, Надым, Пур и других водоемов, расположенных в границах населенных пунктов - всего 53 водных объекта. Лидером по количеству собранных отходов является Ямальский район - 728 кубометров. Они уже вывезены на полигоны ТБО и утилизированы.

Отметим, что к акции присоединились жители 44 муниципалитетов или 4 500 человек - это сотрудники администраций, предприятия ТЭК, школьники, студенты и активисты молодежных движений. Самая массовая уборка прошла в Ноябрьске - 2 500 человек, за ним следуют Шурышкарский и Надымский районы.

- Мы считаем очень важным увеличивать массовость таких мероприятий. Человек, который сам убрал мусор, не будет мусорить в будущем и, скорее всего, остановит другого. Еще более важно привлекать к таким акциям молодежь. Это, безусловно, поможет воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе, - отметила главный специалист отдела регулирования водопользования управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Наталья Мамеева.