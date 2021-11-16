В Красноселькупском районе откроется первый детский сад с бассейном

Фото: Правительство ЯНАО

В Красноселькупе завершается строительство детского сада «Морошка». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сейчас в учреждении ведется наладка и проверка вентиляционных и слаботочных систем, а также монтаж видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Кроме того, уже доставлена детская мебель и специальное оборудование. Ввод объекта запланирован до конца 2021 года.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест или 13 групп, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, «Морошка» станет первым в районе детским садом с бассейном. Также здесь появятся театральная и ИЗО студии, хореографический и тренажерный залы.

Фото: Правительство ЯНАО

Образовательная концепция для нового сада разработана по программе «От рождения до школы». Основной уклон сделают на практических занятиях. Для юных исследователей оборудуют пять лабораторий. В них малыши будут изучать математику, теорию вероятности, программирование и криптографию, проводить эксперименты и даже снимать мультфильмы.

Сейчас в Красноселькупе работают два детских сада. Один из них - «Буратино» - построен в 1986 году в деревянном исполнении. Его старшие воспитанники переедут в новостройку, а для малышей полностью отдадут второй детсад «Теремок», который сделают корпусом «Морошки».