На окружном Форуме добровольцев Ямала выступят группы «Градусы» и «Марсель»

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое состоится Форум добровольцев Ямала. Мероприятие пройдет с 20 по 21 ноября, а участие в нем смогут принять все желающие старше 14 лет. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На протяжении двух дней будут работать интерактивные площадки, позволяющие совершить доброе дело «здесь и сейчас»: сдача вторсырья на переработку, формирование наборов для нуждающихся и подарков для пожилых людей, помощь приюту для животных, мастер-классы по жестовому языку от победителя конкурса добровольческих инициатив Ксении Тишкиной и по оказанию первой помощи от центра поискового движения ЯНАО.

- Форум добровольцев Ямала уже на протяжении четырех лет объединяет на одной площадке волонтеров со всего округа. В этом году мероприятие пройдет в новом для нас формате «Форум для города», который подарит возможность всем желающим познакомиться с лучшими добровольческими практиками и организациями города, а также присоединиться к числу волонтеров, - прокомментировал заместитель директора Арктического центра добровольчества Сергей Ходаков.

За активное участие на площадках добровольцам будут вручать специальные флаеры, которые в дальнейшем можно обменять на сувенирную продукцию в Добро.Шопе. А ярким завершением выходных станет выступление музыкальных групп «Марсель» (20 ноября) и «Градусы» (21 ноября), попасть на которые смогут 190 участников, первые набравшими 80 баллов на мероприятиях Форума.