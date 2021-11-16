Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человек. Всего с начала пандемии скончались 812 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 146 новых случаев заболевания. На данный момент 839 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 105 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 36 818 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 438 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 145 912 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 34 161 человек, с начала пандемии - 7 846 448. Также за сутки зафиксировано 1 240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 257 837 человек.