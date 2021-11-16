Житель Яр-Сале, едва не зарезавший гостей, отправился в колонию строгого режима Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе осудили местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. По сообщению пресс-службы регионального следкома, происшествие случилось 3 марта в Яр-Сале. В тот день двое местных жителей (мужчина и женщина) зашли в гости к своему знакомому, однако хозяин попросил их удалиться. Но так как все фигуранты дела были пьяны, то между ними завязалась ссора.

- Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес мужчине два удара в жизненно-важные органы. В это время женщина, испугавшись, что может стать следующей, вылезла через окно, а раненный самостоятельно вышел на улицу, где его увидели сельчане и доставили в больницу, - добавили в ведомстве.

За свое преступление ярсалинец получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.