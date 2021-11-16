Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 ноября 2021 года: заразились 146 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 146 человек. С начала периода количество заболевших достигло 56 519.

Из общего числа болеющих 839 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 105 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 812 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 097. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 139 заражений COVID-19, за весь период - 48 422.

Выздоровели за последние сутки 80 человек, с начала пандемии - 51 627.

За последние сутки в России выявлено 36 818 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 438 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 145 912 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 34 161 человек, с начала пандемии - 7 846 448. Также за сутки зафиксировано 1 240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 257 837 человек.