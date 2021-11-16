Фото: Правительство ЯНАО

Медаль «Материнская слава Ямала» получат 14 жительниц региона. Также их наградят денежной премией в размере 250 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, что праздник День Матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В связи с этим во всех городах и районах запланированы различные мероприятия. Они пройдут с соблюдением ограничительных мер.

Среди самых ярких событий - семейный фестиваль «Мамамия!» в Губкинском, где организуют фотозоны, игры, консультации по вопросам здорового питания, а также разыграют призы. В Ноябрьске на центральных улицах можно будет встретить ростовых кукол, они вручат женщинам открытки с теплыми пожеланиями и сладкие подарки. А в Шурышкарском районе для молодых семей состоится спортивная эстафета «Мама и я».