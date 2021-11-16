«РН-Пурнефтегаз» переходит на светодиодные технологии

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В офисах и на производственных объектах «РН-Пурнефтегаза» заменено около 25 тысяч светильников на энергосберегающие, экономический эффект вполне осязаем. За 10 лет удастся сэкономить более 3,7 тысяч киловатт-часов электроэнергии, а также дополнительно ежегодно около 2 миллионов рублей за счет снижения операционных затрат по обслуживанию светильников и утилизации ртутьсодержащих ламп.

Установка светодиодных светильников в значительной мере улучшило качество освещения на предприятии. Благодаря отсутствию регулярного мерцания, а также вредных для глаз излучений – ультрафиолетового и инфракрасного, современные светодиоды не наносят вреда зрению человека. Кроме того, излучение тепла в светодиодных светильниках самое минимальное, в связи с этим они практически не нагревают окружающие элементы и не сушат воздух в помещениях. Помимо этого, низкий уровень напряжения, который необходим для питания светодиодного светильника, обеспечивает повышенную пожарную безопасность.

На сегодняшний день в «РН-Пурнефтегазе» уже заменили лампы в 62% светильников наружного освещения в производственных помещениях на месторождениях и офисах предприятия, установлено более 11 000 светодиодных ламп.

Все предприятия НК «Роснефть» повышают уровень энергоэффективности и переходят на экологичные светодиодные источники света. Доля светодиодного освещения на объектах Компании составляет в среднем 70%, на отдельных предприятиях этот показатель превысил 90%. Переход на энергосберегающие технологии позволяет сократить потребление электричества, затраты на обслуживание светильников и количество отработанных ртутьсодержащих ламп, требующих специализированной утилизации.