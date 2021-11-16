Прокуратура Муравленко добилась ликвидации двух свалок на территории городского предприятия

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Муравленко обязала МУП «Муравленковские коммунальные системы» убрать две несанкционированные свалки отходов, находящиеся на территории предприятия.

- В связи с этим руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении директора и юридического лица возбудили административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), - добавили в ведомстве.

На данный момент все свалки ликвидированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.