Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинской ЦРБ опровергли информацию о нехватке кислорода в ковидном госпитале. Как рассказали в медучреждении, его подача не отключалась ни на минуту, а пациенты обеспечены им в полном объеме.

- На данный момент в больнице имеется 4 кислородные рампы по 9 баллонов, а также 37 кислородных концентраторов. Кроме того, у ТЦРБ заключены 3 договора с разными поставщиками на случай экстренной нехватки. А переносная кислородная подушка, предназначенная для оказания экстренной помощи, есть в наличии в приемном отделении госпиталя, - добавили в медучреждении.

На сегодняшний день в ковидном диспансере находятся 83 пациента, из которых один - в тяжелом состоянии (с постоянной подачей кислорода через лицевую маску), а 23 - со средней тяжестью заболевания. При этом все они обеспечены питьевой водой в соответствии с нормативами режима. Также пациенты могут получать передачи от родственников в любое время суток.