На Ямале организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за «благодарность» сотруднику ГИБДД Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе руководство «Стройснабресурс» оштрафовали на 500 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, на предприятие завели административное дело ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

- Установлено, что в июне 2016 года заместитель генерального директора передал сотруднику ГИБДД по Пуровскому району незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Автоинспектор оказал компании содействие в беспрепятственном проезда крупногабаритного транспортного средства, - добавили в ведомстве.

На данный момент штраф полностью выплачен. Кроме того, у предприятия конфисковали те самые 15 тысяч рублей.

Что касается сотрудника правоохранительных органов, то он получил один года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.