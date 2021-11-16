В Тарко-Сале задержали молодую горожанку, у которой нашли более 130 граммов наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тарко-Сале задержали 22-летнюю местную жительницу, обвиняемую в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в квартире девушки полицейские обнаружили сверток с кристаллообразным веществом, а также приспособления и упаковочные материалы для фасовки.

Также было изъято 34 свертка с порошкообразным веществом из тайников (закладок), оборудованных злоумышленницей в подъездах жилых многоквартирных домов и на прилегающей к ним территории.

- Согласно заключению эксперта, это оказались два вида наркотика синтетического происхождения массой более 130 граммов, - добавили в ведомстве.

Сейчас северянка обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Известно, что раньше она привлекалась к ответственности за употребление запрещенных веществ.