В Новом Уренгое все больше детей заболевают гриппом Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое регистрируется рост заболеваемости гриппом. Как рассказали в Центральной городской больнице, чаще всего заражаются именно дети, причем как совсем маленькие, так и подростки. Все, кто подхватил инфекцию, проходят лечение в инфекционном отделении, то есть болезнь протекает достаточно тяжело.

- В Новом Уренгое вакцинация проводится препаратами «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». В ближайшее время поступит 260 доз вакцины «Флю-М». Она предназначена для разных возрастных категорий. Иммунитет вырабатывается через 8-12 дней после прививки и сохраняется до 12 месяцев, - добавили в медучреждении.

Напоминаем, что привиться от гриппа можно без предварительной записи в любом удобном пункте. На сегодняшний день в Новом Уренгое вакцинировано 33 750 человек.