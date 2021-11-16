Власти Лабытнанги выплатят пострадавшим от укусов собак детям 50 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Власти Лабытнанги выплатят детям, на которого напали бездомные собака, моральную компенсацию. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, администрация не выполняла должным образом обязанности по отлову животных, из-за чего на улицах развелось множество беспризорных псов.

- Установлено, что двое несовершеннолетних пострадали от укусов безнадзорных собак. Дети получили телесные повреждения и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства, - добавили в ведомстве.

Учитывая, что дети получили физические и нравственные страдания, прокурор обратился в суд с исками о взыскании компенсации морального вреда.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, взыскав в пользу потерпевших 50 тысяч рублей.