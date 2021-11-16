На подъезде к Ноябрьску опрокинулась легковушка: пострадал водитель

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 15 ноября на подъезде к Ноябрьску.

- Около 10:40 водитель автомобиля «Chevrolet», двигаясь от Карамовского поста в сторону города, не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 аварий, а с начала года - 4 257, в которых 26 человек погибли и 272 получили травмы, в том числе 27 несовершеннолетних.