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Общество16 ноября 2021 3:57

Старые автопокрышки, собранные в Салехарде, отправляют на переработку в Тюменскую область

Их вывозят с контейнерных площадок
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приступили к реализации проекта по вывозу старых автопокрышек и резины с контейнерных площадок, расположенных в разных частях города. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

- В минувшие выходные специалисты обследовали порядка 40 контейнерных площадок и собрали около 36 кубометров старых покрышек. Все это отправляется на завод утилизации в Тюменской области ,- поделился градоначальник.

Также он сообщил, что данная работа продолжится и на этой неделе. Специалисты планируют обследовать 155 контейнерных площадок.