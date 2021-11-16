Старые автопокрышки, собранные в Салехарде, отправляют на переработку в Тюменскую область

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приступили к реализации проекта по вывозу старых автопокрышек и резины с контейнерных площадок, расположенных в разных частях города. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

- В минувшие выходные специалисты обследовали порядка 40 контейнерных площадок и собрали около 36 кубометров старых покрышек. Все это отправляется на завод утилизации в Тюменской области ,- поделился градоначальник.

Также он сообщил, что данная работа продолжится и на этой неделе. Специалисты планируют обследовать 155 контейнерных площадок.