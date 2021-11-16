Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначен главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Благодарен Президенту за оказанное доверие. За молодежью - будущее нашей страны, именно она продолжает развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми - важнейшая стратегическая задача, - прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что на Ямале реализуется комплексная программа по поддержке молодежи, которая включает в себя как федеральные, так и собственные региональные проекты. За последние три года почти на четверть увеличилось число участников детских и молодежных объединений. Также выросло количество молодых людей, участвующих в добровольческом движении. Кроме того, ведется системная работа со старшими школьниками, которая охватывает самые разные направления, например, выдача образовательных сертификатов. Активно продвигается патриотическое воспитание детей и молодежи.