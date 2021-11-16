В Губкинском внедрили новый метод очистки улиц от снега

Фото: администрация Губкинского

В Губкинский поступила новая техника для уборки снега, пополнившая ряды «Автодорсервис». По словам главы города Андрея Гаранина, это стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. Кроме того, на протяжении трех лет удалось обновить уже 70% автопарка.

- Техника выходит на уборку города ежедневно - около 25 единиц. Рабочие не ждут последствий непогоды и трудятся в усиленном режиме - с 5:00 до 21:00, - добавил градоначальник.

Особое внимание уделяется подъездам к школам, детсадам и социальным объектам. В этом году успешно внедрили новый, конвейерный метод очистки.

- Погрузка снега в машины происходит с помощью фрезерно-роторного погрузчика. Это позволило в разы ускорить процесс - уходит от 2 до 5 минут. Раньше нужно было значительно больше времени, - рассказал директор МУП «Автодорсервис» Юрий Ладиненко.

Кстати, чтобы техника не сломала молодые деревца, высаженные вдоль дорог этим летом, их закрыли специальными ограждениями.