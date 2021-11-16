На Ямале объявлен конкурс на создание туркомплекса на Полярном Урале

Фото: Правительство ЯНАО

Правительство ЯНАО анонсировало старт конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горном массиве Рай-Из. Проект входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 и является основной частью туристического кластера на Полярном Урале. Для сферы туризма это первый инвестпроект с реализацией на условиях концессии.

Будущий комплекс будет располагаться на северной части горного массива Рай-Из неподалеку от реки Собь. Местный климат обеспечит продолжительный горнолыжный сезон – с октября по июнь, в период, когда другие курорты закрыты. По прогнозам большую часть турпотока составят ямальцы, но, по словам главы региона, благодаря уникальной природе и удобному расположению от двух столиц удастся привлечь туристов из разных уголков страны.

- Всего три часа на самолете от Москвы или Санкт-Петербурга и наши гости попадают в совершенно новую атмосферу - с северным сиянием, культурой коренных народов, необычной природой. Все это в сочетании с современной горнолыжной инфраструктурой и сервисом делает наш курорт уникальным. Создание туристического кластера даст региону новые возможности для развития, диверсификации экономики и роста предпринимательства. Наша задача - сложить этот проект с максимальным привлечением частных инвестиций и механизмов государственной поддержки, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что именно Арктика имеет колоссальный потенциал для развития туризма, а Ямал - то место, куда хочется приезжать не раз.

- Строительство инфраструктуры в Арктике требует объединения усилий государства и бизнеса, а также привлечения эффективных механизмов банковского финансирования. Министерство оказывает региону всестороннюю поддержку, в том числе, в части обеспечения синергии всех участников концессии. Для нас стратегически важно, что с развитием инфраструктуры будут создаваться новые рабочие места, сможет развиваться малый и средний бизнес. Все это в целом положительно скажется на социально-экономическом развитии Арктической зоны России, - отметил Алексей Чекунков.

В рамках соглашения реализация проекта пройдет в два этапа. На первом инвестор проложит не менее двенадцати километров горнолыжных трасс, два подвесных подъемника и сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. На территории также появятся трех- и четырехзвездочный отели на 300 мест и объекты досуга, обеспечивающие всесезонную работу. Вторым этапом станет увеличение пропускной способности комплекса.

В сумме частные инвестиции составят 13 миллиардов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет предоставлено 7 миллиардов рублей из бюджета.

- Мы приветствуем инициативу региона и планируем совместно с партнерами принять участие в конкурсе по созданию комплекса. Развитие туристической инфраструктуры является важной составляющей развития региона, а реализация проекта предоставит возможность большому количеству людей познакомиться с уникальной природой Полярного Урала. Банк обладает успешным опытом реализации инфраструктурных проектов на Ямале, в том числе на принципах концессии. Мы финансируем такие проекты как строительство автомобильной дороги и моста через реку Пур - движение по нему было открыто осенью прошлого года, модернизация международного аэропорта Нового Уренгоя, реализация которой осуществляется по итогам проведения конкурса правительством ЯНАО,- сообщил первый вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

По словам Дмитрия Суховерхова, председателя Уральского банка Сбербанка, выбранная модель реализации поможет привлечь в экономику ЯНАО частные инвестиции, следовательно, сформировать качественную инфраструктуру Полярного Урала.

- Сегодня многие субъекты федерации, включая Ямал, рассматривают механизм концессии как серьезное подспорье в реализации социально значимых проектов. Это позволяет, с одной стороны, перераспределить запланированные расходы бюджета, а с другой - стимулировать экономический рост. Сбербанк уже сейчас активно сотрудничает с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, финансируя важные для региона социальные проекты, например, строительство детских садов, - отметил Дмитрий Суховерхов.

По мнению Александра Тертычного, основателя и генерального директора гостиничной сети GreenFlow, реализация проекта сделает горный массив Полярного Урала доступным для многих.

- Все-таки 60 километров от аэропорта до гостиницы по хорошей дороге не так часто встречается в мире. Имея немалый практический опыт в реализации инвестиционных проектов в области гостинично-туристической сферы, мы с партнерами с большим интересом рассматриваем участие в данном проекте и планируем побороться за возможность создания лучшего в Арктике круглогодичного семейного горнолыжного и спа-курорта.

Возведение масштабного комплекса обеспечит тысячи рабочих мест - как на курорте, так и в смежных отраслях. Кроме того, проект повысит предпринимательскую активность в регионе и улучшит качество услуг. Увеличение бюджетных поступлений и прирост ВРП обеспечат диверсификацию экономики региональной агломерации, объединяющей Салехард, Лабытнанги и поселок Харп.

СПРАВКА «КП»

Горнолыжный комплекс Рай-Из - часть туристического кластера на Полярном Урале. В его состав войдет этнопарк, международная научная станция «Снежинка», рекреационный комплекс «Харбейский», музей «Аркториум», арктический зоопарк, уникальные природные объекты, такие как озера Большое Щучье и Хадатаеганлор.