Погода на Ямале на 16 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 16 ноября.

Во вторник, 16 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -19, ночью -23. Ветер 1-5 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -19. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -12. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -11. Ветер 7-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -11. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: облачно, утром и вечером - снег. Днем -19, ночью -17. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -11. Ветер 6-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.