Ответственная миссия: как столицу Ямала подготовили к зиме

Генеральный директор АО «Салехардэнерго» Юрий Федорович Стратий.

Тёплые дома и окна, приветливо мигающие электрическими огнями, – что может быть важнее во время суровых арктических холодов. Само по себе это вселяет в людей уверенность в завтрашнем дне, делает их сильнее и счастливее, и значит, город живёт и будет жить. А вот могут ли коммунальщики столицы Ямало-Ненецкого округа уже сейчас гарантировать северянам тепло и свет предстоящей зимой, мы узнали у генерального директора компании «Салехардэнерго» Юрия Стратий.

- Здравствуйте, Юрий Федорович. Скажите, у салехардских коммунальщиков есть основания для оптимизма?

Конечно. По-другому на Севере и нельзя. Оптимизм всегда должен быть подкреплён реальными делами в соответствии с русской пословицей: зима спросит, что летом припасено. Наш климат пустых слов и надежд не прощает. Нужно работать.

- И что же удалось «припасти» летом?

Программа подготовки к отопительному сезону в этом году была довольно серьёзной, причём работы прошли практически по всем направления, затронув водо-, электро-, теплоснабжение, водоотведение и так далее. Общая стоимость всех мероприятий превысила 95 миллионов рублей.

- Наверное, есть какие-то нормы, на которых базируется такая подготовка?

В основе производственных и инвестиционных программ АО "Салехардэнерго" требования регламентов, результаты тщательного технического обследования и предписания надзорных органов.

- А можно подробнее? Что конкретно было сделано летом 2021-го?

Не только летом, некоторые работы стартовали ещё весной, некоторые – продолжаются осенью. Что касается конкретики, то капремонт затронул по 2586 метров сетей теплоснабжения и водоснабжения. Кроме того, удалось отремонтировать сразу 14 котельных, 13 канализационных колодцев, 22 тепловые камеры, а также подновить водоочистные и канализационные очистные сооружения нашего города.

- Внушительные цифры. Видимо, трудиться пришлось довольно интенсивно.

Конечно. В наших условиях необходимо беречь каждый день. Но это ещё не всё. Мы также осуществили промывку гидробародинамическим способом практически 14 км сетей водоснабжения, очистить удалось трубопроводы по таким улицам, как Овражная, Пушкина, Свердлова и так далее. Кроме того, капитально отремонтировали 877 метров сетей водоотведения, а в посёлке Пельвож заменили воздушные линии электропередачи.

- Если не секрет, Юрий Федорович, какое направление потребовало больше всего вложений?

Максимальное финансирование – более 61 миллиона рублей – традиционно в сфере теплоснабжения. Почти 20 миллионов – таков реальный объём производственной программы по ремонтам основных средств в сфере водоснабжения.

- Вы периодически ремонтируете наследие прошлого. Это понятно и необходимо. Но неужели в ямальской столице не появляется ничего нового?

Салехард растёт, к современному комплексу ЖКХ предъявляются повышенные требования, так что без строительства и глубокой реконструкции объектов не обойтись.

- Что именно было выполнено в этом сезоне?

Многое, причём некоторые проекты продолжаются. Так, например, ведётся монтаж четвёртой нитки напорного коллектора от КОС-14000 до реки Васъюган. Протяжённость этого участка 3,5 км, а завершение работ намечено на второй квартал будущего года. Уже завершены строительство сети водоснабжения в микрорайоне "Брусничный" и реконструкция водопроводов на улицах Полярной, Республики, Островского и Чубынина. Второй год прокладываем сети водоотведения в районах "Комбинат" и "Гидропорт", в 2021-м салехардские мастера трудились на улицах Почтовой и Маяковского, присоединили к сети многоквартирные дома, окружную прокуратуру, важные социальные объекты, в том числе детский сад.

- Отлично! А каковы планы на будущее?

В 2021 году полностью завершена проектная документация по строительству и реконструкции шести котельных и второго пускового комплекса канализационных очистных сооружений Салехарда. Эти работы впереди. Так же, как и диспетчеризация и автоматизация ключевых объектов компании. Этот проект, который планируем осуществить в следующем году, позволить удаленно контролировать состояние инженерных систем и все технологические процессы, а в конечном счёте – оптимизировать эксплуатацию оборудования. В настоящее время разрабатывается проектная документация.

- И последний вопрос. Отопительный сезон в Салехарде уже начался. Можно ли сделать первые выводы о качестве подготовки?

Всё работает в штатном режиме. Эта сухая формулировка для нас словно музыка. Значит, мы всё делали и делаем правильно. Значит, ямальцы живут в тёплых, светлых и комфортабельных домах.

Спасибо, Юрий Федорович. У вас по-настоящему ответственная задача. Успехов!