В Новом Уренгое задержали вахтовика с банкой наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя задержала жителя Омской области 1978 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчину работал в городе вахтовым методом, ранее у него уже были проблемы с законом.

- В ходе досмотра у гражданина обнаружили емкость с веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик растительного происхождения массой 98,82 грамма, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако это не помогло ему уйти от ответственности. Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.