В Салехарде обсудили проект городского бюджета на 2022 год: большая часть средств пойдет на образование

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялись публичные слушания проекту городского бюджета на 2022 год и на плановый период с 2023 по 2024 годы. Как рассказали в городской администрации, более 40% от общей суммы расходов пойдет на развитие образования. Будет обеспечено финансирование субсидий для 20 дошкольных организаций (в том числе одного частного детского сада), 6 общеобразовательных организаций и 4 организаций дополнительного образования.

На жилищно-коммунальный комплекс пойдет более 20% бюджетных средств. Сюда входит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, проведение капитального ремонта и коммунальное хозяйство.

Кроме того, планируется выполнить озеленение, содержание объектов муниципальной собственности, улиц и ремонт объектов социально-культурного назначения.

Также в бюджете запланированы расходы на ремонт и содержание автодорог, культуру, развитие спорта и коммунальной инфраструктуры, на социальную политику и средства массовой информации.

Еще 4,5% бюджетных средств направят на выполнение работ по обустройству общественных территорий города.

В следующем году продолжится реализация мероприятий по формированию современной комфортной городской среды. Планируется обустроить десять дворовых территорий, две детские игровые площадки и приступить к первому этапу создания современной общественной территории - экопарка в районе улицы Объездная и автодороги Салехард-Аэропорт.

Также в 2022 году реализуют три проекта в рамках «Уютного Ямала»: создание «Хаски-парка» на базе приюта для бездомных животных, обустройство мангальной зоны у скульптуры «Мамонт» и создание мемориала, посвященного труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.