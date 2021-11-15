Фото: администрация Салехарда

На улицы Салехарда выехали одиннадцать новых автобусов на газомоторном топливе. А еще четыре готовятся выйти на линию в Губкинском. Всего в этом году для Ямала приобрели 40 автобусов. Информацию об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

- Большинство новых машин работают на экологичном газомоторном топливе. Будем расширять парк такой техники, для этого в следующем году в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко откроем новые газовые заправки. Все автобусы низкопольные, что важно для мам с колясками и пассажиров с особенностями здоровья, - отметил губернатор.

По словам горожан, в отличии от старых автобусов эти более комфортные и удобные, а еще в них не трясет.

Напоминаем, что масштабная программа по обновлению автобусного парка была реализована по поручению главы региона Дмитрия Артюхова. Новая техника поступила по программе лизинга.