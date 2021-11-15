Ямальские инспекторы по маломерным судам помогли спасти замерзающую утку

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские инспекторы по маломерным судам помогли спасти утку. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все началось с сообщения водителя воздушной подушки, который и заметил на Оби одинокую птицу. Оказалось, что она не смогла улететь вместе с сородичами из-за подбитого крыла.

В это же время инспекторы ГИМС дежурили на переправе между Салехардом и Лабытнанги. Они без раздумий помогли неравнодушному водителю вызволить птицу из ледяной воды. Сейчас уточка вне опасности, зиму она проведет в гостях у спасшего ее мужчины.

- Видимо, во время охоты, утку ранили, повредили крыло, вот она и не смогла улететь. Надеюсь, с ней все будет хорошо», - рассказал инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по ЯНАО Анатолий Чезганов.