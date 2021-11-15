В Салехарде собирают огромную зеленую ель возле «Поляриса»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начался монтаж новогодних елей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на площади около «Поляриса» уже появились первые конструкции. В ближайшее время новогоднюю красавицу начнут устанавливать на центральной площади города - у ЦКиС «Геолог».

- Также новогодние деревья появятся на втором отделении по улице Деповская, в районе Комбината, около Салехардского центра молодежи и на спортивной площадке по улице Чкалова, - добавили в ведомстве.

А чуть позже в городе установят малые архитектурные формы с иллюминацией, построят снежные горки и ледовые скульптуры, которые прекрасно дополнят праздничные композиции.